KYK borcunu ödemeyenler dikkat!

Öğrenim kredisi borcu olan üniversite mezunlarının sayısı 5 milyonu buluyor. Yıllardır ödenmeyen borçlar bir gün vatandaşın karşısına katlanarak çıkıyor. Yani kaçış yok. Konu Meclis’in de gündeminde. Ancak çıkacak sonuç belli değil. Biz de son günlerde sıkça konuşulan bu borçlarla ilgili merak edilenleri derledik...
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek için borç para veriyor. Öğrencilerin çalışma hayatına başladıktan sonra bu borcu ödemesi gerekiyor. Ancak verilere göre; halk arasında ‘KYK borcu’ olarak da bilinen ‘öğrenim kredisi’ni ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı. Yani milyonlarca genç okuldan mezun olur olmaz hayatına borçlu olarak başlıyor.
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