Kuzey Marmara Otoyolu'nun yüzde 85'i tamamlandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nu bitkiler süsleyecek



Proje kapsamında otoyolun Avrupa ve Asya yakası kısmının bitkilendirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Avrupa yakasında otoyol etrafına 80 bin adet ağaç, 300 bin adet çalı olmak üzere toplam 380 bin adet bitki dikimi yapılması hedeflenirken, Asya güzergahında ise 210 bin adet ağaç, 580 bin adet çalı olmak üzere toplam 780 bin adet bitki dikilecek. Proje kapsamındaki peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi gerçekleştirilecek.