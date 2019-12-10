Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/AFP/Reuters
09 Aralık 2019 - 23:56,
Kuzey Kore'den, ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki
ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabında "Kuzey Kore yönetiminin düşmanca davranması halinde kaybedecek çok şeyi olduğunu" yazmasının ardından Pyonyang yönetiminden sert tepki geldi.
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Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Jong-chol, ülkesinin kaybedecek bir şeyi olmadığından ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ı "sabırsız, pervasız ve dengesiz yaşlı adam" diye nitelendirdi.
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Kim Jong-un'un sağ kolu Kim Jong-chol, Trump'ın Kuzey Kore hakkında bilmediği çok şey olduğunu, kaybedecek daha fazla şeyleri bulunmadığını ifade ederek, ABD'nin asla ortadan kaldıramayacağı şeyin öz saygıları ve bu ülkeye duyulan öfke olduğunu kaydetti.
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Öte yandan Reuters'a konuşan üst düzey bir başka Kuzey Koreli yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ı uyararak; "Trump; Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u kızdıracak bu aşağılayıcı dili kullanmaya bir an önce son vermeli" ifadelerini kullandı.
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İşçi, partisi sözcüsü Ri SU Yong ise; "Daha kötü bir felakete dönüşmeden önce Trump ağzından bir söz çıkmadan iki kez düşünmeli" dedi.
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Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.
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Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.
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İki lider, 26-27 Şubat'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.
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Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.