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    Haberler >Gündem>Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

    Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

    Terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyindeki kamplarında büyük darbe... Teröristlerin kayıpları artıyor...

    HAKKARİ (AA)
    16.03.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:
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    Kuzey Irak’ta PKKnın terör kamplarına büyük darbeNext

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Yaklaşık 10-15 kilometre derinliğe varan bölgelerde yürütülen operasyonlarda teröristlerin kayıpları artıyor.

    Etiketler: PKK , son dakika , haberler , son dakika haberleri , gündem

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