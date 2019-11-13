Kuzen cinayetinde kan donduran detaylar

ABD'de bir jimnastik sporcusunun antrenman sırasında geçirdiği kaza ölümüne neden oldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (ORMEK) istihdama yönelik çalışmalarından biri olan ‘Butik Çikolata Hazırlama Kursu' İŞKUR iş birliğiyle Ünye ORMEK şubesinde 16 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Ünye ORMEK kurslarında yaklaşık 1 ay süren eğitimlerde gıda üretiminin ön koşulu olan hijyen ve gıda güvenliği konularında bilgilendirilen kursiyerler, çikolatanın ham maddesi kuvertürün eritilmesi, soğutulması ve kalıplanması konularında da pratik eğitim aldı.