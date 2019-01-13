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Sırada açlıktan bayılan oluyor... Kuyrukta bekleten 16 lezzet

İstanbul, İzmir, Ankara, Adana... Türkiye’nin birçok ilinde öyle lezzetler var ki müdavimlerini ve deneyip tatmak isteyenleri uzun kuyruklarda bekletiyor. ( Gizem COŞKUNARDA)

Hürriyet Haber
13.01.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Sırada açlıktan bayılan oluyor... Kuyrukta bekleten 16 lezzetNext

İstanbul, İzmir, Ankara, Adana... Türkiye’nin birçok ilinde öyle lezzetler var ki müdavimlerini ve deneyip tatmak isteyenleri uzun kuyruklarda bekletiyor. Kimi daha bir yıllık, kimi ta 1871’den beri. Ekmek arası dönerden muzlu süte, turşucudan meşhur İzmir bombasına kapısında kuyruk olan mekânları mercek altına aldık; meslek sırlarını, alameti farikalarını öğrendik...

Etiketler: YEMEK , DÖNER , GURME

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