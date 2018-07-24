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    Kuveytli Instagram fenomeni 'köle' talep etti!

    Kuveytli İnstagram yıldızı hizmetçiler hakkındaki yasalara öfke kustu.

    Hürriyet Haber
    24.07.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:
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    Kuveytli Instagram fenomeni köle talep ettiNext

    Kuveytli Instagram yıldızı 'hizmetçilere' daha iyi haklar veren yeni yasaları eleştiren öfke dolu bir video yayınlayıp laf çarptı. Ünlü makyaj sanatçısı Sondos Al Kattan, 'hizmetçilerin' her hafta bir gün izin almasına öfkelendi.

    Etiketler: sondakika , flaş , Dış Basın manşetleri

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