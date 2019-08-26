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Kusursuz Bensu

İnşaar sektörünün tanınmış isimlerinden Sercan Gençoğlu ile Mina Ekinci önceki akşam Zorlu PSM'de düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Geceye katılanlar arasında oyuncu Bensu Soral da vardı.

Hürriyet Haber
26.08.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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İnşaar sektörünün tanınmış isimlerinden Sercan Gençoğlu ile Mina Ekinci önceki akşam Zorlu PSM'de düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Geceye katılanlar arasında oyuncu Bensu Soral da vardı.

Etiketler: tuvana büyükçınar , instagram

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