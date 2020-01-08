25 yıl sonra barıştılar!

Bir zamanlar birbirlerine ok atan magazin dünyasının ünlü isimleri birer birer barış imzaladılar. İşte akılda kalan barışmalar...
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İbrahim Tatlıses 1995’te çektiği ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’ klibinde dönemin gözde mankenlerinden, 1993 Türkiye Güzeli Emel Yıldırım’ı oynatmıştı.
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Tatlıses, o günlerde çektiği ve 13 bölüm süren ‘Aşık Oldum’ dizisinde de Emel Yıldırım ile kamera karşısına geçmişti. Hatta aralarında aşk dedikodusu bile çıkmıştı.
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Ancak ikilinin daha sonra arası bozulmuş ve Emel Yıldırım’ın hayatına da Erdal Acar girdiği için yıllarca görüşmemişlerdi. İbrahim Tatlıses tam 25 yıl sonra Emel Yıldırım ile barıştı.
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İbrahim Tatlıses, Emel Yıldırım’ın Etiler’deki Nispetiye 10’da düzenlediği kermese katıldı. İkili eski günleri yad edip birlikte poz verdi.
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Kermeste İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, oğlu İdo ve gelin adayı Yasemin Şefkatli de vardı.
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Bir zamanlar birbirlerine ok atan magazin dünyasının ünlü isimleri birer birer barış imzaladılar. İşte akılda kalan barışmalar...
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ALİŞAN - DEMET AKALIN
Alişan ile Demet Akalın'ın 6 yıllık küslüğü canlı yayında bitti. 2. Sayfa programında ilk kez karşı karşıya gelen ikili arasındaki buzlar eridi.
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Demet Akalın'ın Burak hakkındaki sözleriyle duygulanan Alişan, gözyaşlarına boğuldu.
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DEMET AKALIN - HANDE YENER
Demet Akalın ile Hande Yener'in 11 yıllık küslüğü geçtiğimiz yıl haziran ayında bitti. Yener, barışmayla ilgili olarak "Küslükler unutuluyor. Neden kavga ettiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bakın biz Demet'le barıştık. Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz" diye konuştu.
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SEZEN AKSU - YILDIZ TİLBE
Yıldız Tilbe, Yaklaşık 25 yıl önce, o dönem Sezen Aksu’yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı.
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Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı.İki usta sanatçının 25 yıllık küslüğü geçtiğimiz yıl son buldu.
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KAYAHAN - NİLÜFER
Nilüfer ile Kayahan 15 yıllık küslüğün ardından Beşiktaş Belediyesi'nin 14 Şubat 2015'te düzenlendiği etkinlikte barışmıştı. Barıştan 2 ay sonra Kayahan, mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Nilüfer, eski dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.