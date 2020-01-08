25 yıl sonra barıştılar!

DEMET AKALIN - HANDE YENER Demet Akalın ile Hande Yener'in 11 yıllık küslüğü geçtiğimiz yıl haziran ayında bitti. Yener, barışmayla ilgili olarak "Küslükler unutuluyor. Neden kavga ettiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bakın biz Demet'le barıştık. Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz" diye konuştu.