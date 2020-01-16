Kuşkonmazın faydalarını biliyor musunuz?

Kuşkonmazın sağlığa faydaları Folik asit içeriği sayesinde tam bir kalp dostudur.



Potasyum açısından zengin, sodyum açısından fakir bir besindir. Asparagin içeriği sayesinde etkili bir diüretik ilaç gibidir. Bu nedenle adet öncesi gibi vücudun ödem yaptığı dönemlerde etkilidir. Ayrıca gerginlik ve yorgunluk gibi durumların iyileşmesine katkıda bulunur. Bu yüzden depresyon tedavisinde kullanılır.



Bitkisel mineraller açısından zengin olan kuşkonmaz, inulin içerir. İnulin sağlığa yararlı olan bağırsak bakterilerinin besin kaynağıdır. Dolayısıyla kuşkonmaz tüketimi ile vücuda alınan inulin, bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin sayısını artırarak, bağırsak florasına olumlu katkı sağlar.