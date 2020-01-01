Kuruluş Osman yayın akışında neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Yılbaşı nedeniyle pek çok dizi ve program yayın akışına ara verdi, bu dizilerden biri de çarşamba dizisi Kuruluş Osman oldu. En son 6. bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncular yeni bölüm tarihiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı ancak Kuruluş Osman yeni bölümünün 8 Ocak Çarşamba günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.