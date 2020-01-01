Kuruluş Osman yayın akışında neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Atv yayın akışında Kuruluş Osman yeni bölümünün her almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Her hafta çarşamba günleri izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman, en son 25 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelmişti. Son bölüme Osman Gazi’nin esir düşmesi damga vurmuştu. Peki, başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
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Kuruluş Osman yeni bölümü için geri sayım devam ederken Atv yayın akışındaki değişiklik gözlerden kaçmadı. Tarihi dizinin yayın saatinde Malefiz isimli filmin olması "Kuruluş Osman dizisi neden yok, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?" gibi sorulara neden oldu. İşte Kuruluş Osman dizisinin yayın akışında yer almamasının sebebi...
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Yılbaşı nedeniyle pek çok dizi ve program yayın akışına ara verdi, bu dizilerden biri de çarşamba dizisi Kuruluş Osman oldu. En son 6. bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncular yeni bölüm tarihiyle ilgili bir açıklamada bulunmadı ancak Kuruluş Osman yeni bölümünün 8 Ocak Çarşamba günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
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Kuruluş Osman'ın son bölümünde Dündar Bey ve Osman Bey karşı karşıya geldi. Osman Bey'in Edebali'nin kızı Bala Hatun ile evlenmek istediğini söylediği anlar Bamsı’nın intikamını aldığı Kuruluş Osman son bölüm finalinde ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son bölüm finaline Osman Gazi ve Konur Alp’in esir düşüşü damga vurdu. Kuruluş Osman 7. bölümünde Prenses Sofia'nın eline düşen ikilinin neler yaşayacağı belli olacak.