Kuruluş Osman Ertuğrul Bey geri mi dönecek? Ertuğrul Gazi tarihte ne zaman öldü?
Kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman'ın ekranlara gelen son bölümünde Ertuğrul Bey'in hastalık haberinin obaya gelmesi, izleyenlerin Ertuğrul Bey geri mi dönecek? sorusuna yönelik araştırmalarına neden oldu. Beklenti içine giren izleyenler bir yandan da tarihi bilgilerle Ertuğrul Gazi'nin ne zaman öldüğünü öğrenmek istiyor. Peki, Ertuğrul Gazi tarihte ne zaman öldü?
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Kuruluş Osman dizisindeki son gelişmeler ardından Ertuğrul Bey’in akıbeti bir kez daha gündeme geldi. Ertuğrul Gazi’yle ilgili diyalogların geçmesi ve Ertuğrul Gazi’nin hastalandığı haberi farklı soru işaretlerine neden oldu. Peki, Engin Altan Düzyatan’ın canlandırdığı Ertuğrul Bey obaya dönecek mi? Ertuğrul Bey tarihte ne zaman öldü?
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ERTUĞRUL GAZİ NE ZAMAN ÖLDÜ?
Engin Altan Düzyatan'ın diziye dönüp dönmeyeceğiyle ilgili net bir açıklama gelmiş değil. Ancak başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.
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ERTUĞRUL GAZİ NE ZAMAN ÖLDÜ?
Yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izleyen Ertuğrul Gazi, çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.