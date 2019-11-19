Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?

20 Kasım Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. 300 dönümlük bir plato üzerinde çekilen Kuruluş Osman fragmanlarındaki sahneleriyle dikkat çekti. Dizinin başrollerinde dizi ve tiyatronun tanıdık simaları yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman’ın konusu ne?
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1
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanları günlerdir ekranlarda dönüyor. Dizinin ilk bölümü için geri sayımını sürdüren izleyiciler, bir yandan da Kuruluş Osman'ın konusu ve çekildiği yer gibi bilgileri araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinin konusu ne? Kuruluş Osman nerede çekiliyor?
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KURULUŞ OSMAN KONUSU
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
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KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor..