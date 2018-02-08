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Kuru fasulyesine doyamayacağınız 6 mekân

Anne eli değmiş gibi lezzetli kuru fasulyeler için...

Kaynak: Doğan Burda
08.02.2018 - 10:13 | Son Güncelleme:
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Kuru fasulyesine doyamayacağınız 6 mekânNext

Fasulye Türk mutfağının en önemli yemeklerinden biri. Pilavlısıyla, etlisiyle, acısıyla, karabiberiyle her şeyiyle mükemmel. Protein deposu ve doyurucu olması da cabası. Eğer siz de bir süredir şöyle anne eli değmiş gibi mükemmel bir kuru fasulye yemediyseniz, muhteşem önerilerimiz var. İşte İstanbul’da kuru fasulyenin hasını yiyeceğiniz mekânlar…

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