Kuru fasulyesine doyamayacağınız 6 mekân

Fasulye Türk mutfağının en önemli yemeklerinden biri. Pilavlısıyla, etlisiyle, acısıyla, karabiberiyle her şeyiyle mükemmel. Protein deposu ve doyurucu olması da cabası. Eğer siz de bir süredir şöyle anne eli değmiş gibi mükemmel bir kuru fasulye yemediyseniz, muhteşem önerilerimiz var. İşte İstanbul’da kuru fasulyenin hasını yiyeceğiniz mekânlar…
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