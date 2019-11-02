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Televizyon
02 Kasım 2019 - 14:39,

Kurşun dizisi oyuncuları dikkat çekiyor! Kurşun oyuncu kadrosu ve konusu

Kurşun dizisinin oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç gibi önemli isimler yer alıyor. Dönem dizisi olarak izleyici karşısına çıkan Kurşun, oyuncu kadrosu haricinde konusu ile de dikkat çekiyor. Peki, Fox TV ekranlarında çarşamba günü izleyicisiyle buluşan Kurşun oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, Kurşun dizisinin oyuncuları ve konusu hakkında bazı bilgiler

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1

Kurşun dizisinin oyuncuları içerisinde pek çok ünlü isim yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Ertuğrul Gazi rolü ile tanıdığımız Engin Altan Düzyatan, bu kez Orhan Atmaca rolü ile Kurşun dizisinin baş rolünde yer alacak. Kanal D'nin sevilen yapımı Poyraz Karayel dizisi ile ön plana çıkan Burçin Terzioğlu'nun ise Lale Devrim ismiyle Kurşun dizisinin oyuncuları arasında yer alacak. İşte, Kurşun dizisinin oyuncuları ve detaylı bilgiler

KURŞUN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Kurşun dizisinin oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu yer alıyor. İşte, o oyuncular hakkında bazı bilgilerKURŞUN DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un 1970’li yıllarına ışık tutan “Kurşun”, adalet arayan Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) isimli bir savcının, kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’le (Burçin Terzioğlu) birlikte verdikleri mücadeleyi ekrana getirecek.

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Orhan Atmaca

1970 senesinde Sultanahmet’te bir adalet sarayı odasında kurulu, gözü kara, bildiği yoldan şaşmayan daha yolun başında bir savcı: Orhan Atmaca. Karşısında kara tahta, maktulün gencecik bir kızın resmi asılı. Genç kadın bir milletvekilinin oğlu Serdar Önal tarafından canice öldürülüyor. Orhan, aldığı tehditlere, göz dağlarına yüz çeviriyor, Serdar’ın yargılanma sürecini başlatıyor. Ama bu cinayet görünenden fazlası. Orhan’ın dönüşüm hikayesi böylece başlıyor. Kader, adalete inan bir adamdan adım adım karanlığa yol alan bir adam yaratıyor.

Engin Altan Düzyatan Kimdir?

Engin Altan Düzyatan 26.07.1979 tarihinde İzmir’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul’a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.

Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında “Los Angeles Movie Awards”da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3’te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.

Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika’ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan “Sen de Tanık Ol” isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika’da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.

Engin Altan Düzyatan'ın Oynadığı Diziler
Kurşun / Orhan Atmaca / 2019
Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19
Çırağan Baskını / Poldi / 2014
Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014
Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13
Son / Halil / 2012
Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010
Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009
Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008
Sevgili Dünürüm / Murat / 2007
Kızlar Yurdu / Özgür / 2006
Sil Baştan / Cihan / 2004
Mühürlü Güller / Engin / 2003
Koçum Benim / Orçun / 2002-04

Engin Altan Düzyatan'ın Oynadığı Filmler
Kalbin Zamanı / Demir / 2005
New York’ta Beş Minare /Timur / 2010
Cennet / Can / 2007
Romantik Komedi / Cem / 2010
Bir Avuç Deniz / Mert / 2010
Anadolu Kartalları / Kemal / 2011
Bu Son Olsun / Sinan / 2012
Romantik Komedi 2 / Cem / 2013
Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013
Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016

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Leyla Devrim

Leyla, annesi ve babası ile mutlu bir hayat yaşarken babası tarafından terk edilmiş, annesi ile büyümüş bir kadın. Babası yüzünden aşık olmaktan korkan, tek başına olmanın gücüne sığınan dik, omurgalı bir gazeteci. Gücü yalnızca kaleminden gelmiyor, maceranın ortasına atılarak, katillerin peşine düşerek gözünü karartıyor. Çünkü Leyla bu hikayedeki güçlü kadınların temsili. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz kurtarıcısını bekleyen, bir erkeğin gücüne, desteğine sığınan biri değil. Leyla Devrim, içimizden bir kadın; içimizde saklı o güçlü kadın.

Burçin Terzioğlu Kimdir?

İstanbul’da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği “Simge” karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla “Kınalı Kar”, “Kadın İsterse”, “Fırtına”, Ey Aşk Nerdesin”, “Ezel”, “Merhamet” dizilerinde oynamıştır. Ayşegül karakteriyle rol aldığı “Poyraz Karayel” dizisinde 3 sezon boyunca başta Altın Kelebek ve Magazin Gazetecileri Derneği olmak üzere birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur. Son olarak Türkiye’nin ilk Netflix dizisi “Hakan:Muhafız”’da “Rüya” karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, Kasım ayında vizyona girecek olan “Güzelliğin Portresi” isimli gerilim türündeki sinema filminde “Nisan” karakteriyle başrolde yer almıştır.

Burçin Terzioğlu'nun Oynadığı Diziler

Kurşun / Leyla / 2019
Hakan: Muhafız / Rüya / 2018-2019
Poyraz Karayel /Ayşegül / 2014 -2017
Merhamet / Deniz / 2013
Ezel / Azad / 2009-2010
Ey Aşk Nerdesin / Zeliş / 2009
Fırtına / Zeynep / 2006
Kadın İsterse / Demet / 2004
Kınalı Kar / Pınar / 2002
Mahallenin Muhtarları / Simge / 1992 – 2002

Burçin Terzioğlu'nun Oynadığı Filmler

Güzelliğin Portresi / Nisan / 2019
Halam Geldi / Benek / 2013

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Gülce Akar

Genç, güzel, hırslı. Koca aleme rağmen ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadın. Gülce bu dünyada tek başına ayakta kalmaya çalışan yalnız bir anne. Şansın yüzüne güldüğü tek nokta da bu olmuş. Oğlu Ozan ve ailesi bildiği dostları. Filiz’le de böyle tanışmış Gülce. Oğlu Ozan sayesinde. Ama zaman acımasız, gün gelecek dostunu kaybedecek Gülce ve o gün geldiğinde yolları Kurşun Orhan’la birleşecek.

Berrak Tüzünataç Kimdir?

1984 yılında Yalova'da doğan Berrak Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam etti. 2005 yılında “Organize İşler” sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. 2010 yılında ise Prag Film Okulu’nda oyunculuk ve yönetmenlik üzerine eğitim aldı. Pek çok sinema filmi ve dizide rol aldı ve bu rolleriyle önemli ödüller aldı.

Berrak Tüzünataç'ın Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019
DİP / 2018
Fİ / 2017
Filinta / 2015
Muhteşem Yüzyıl / 2013-14
Son / 2012
Ezel / 2011
Bu Kalp Seni Unutur mu? / 2009
Elveda Rumeli / 2007-08
Affedilmeyen / 2007
Ödünç Hayat / 2005

Berrak Tüzünataç'ın Oynadığı Filmler

Biz Böyleyiz / 2020
Tschiller: Off Duty / 2016
Black Horses Memories / 2015
Çanakkale Yolun Sonu / 2013
Bir Avuç Deniz / 2010
Kıskanmak / 2009
Ejder Kapanı / 2009
Organize İşler / 2005
Beyzanın Kadınları / 2005

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Aydın Kara

Orhan’ın çocukluk arkadaşı. Bünyamin’in sağ kolu. Zeynep’in biricik aşkı. Gönlü deli, gözü kara. Mahallenin kimsesiz çocuğu, Bünyamin’in himayesi altında yetişti. Orhan’la dost olarak büyüdü. Sokak kavgalarında sırt sırta verdiler. Birlikte erik ağaçlarına daldılar. Ama geçmişin anıları yetmeyecek, gün gelecek çocukluk arkadaşı Orhan’la karşı karşıya gelecek. Gözünü karartacak, ne yapılması gerekiyorsa yapacak. Bünyamin’in izinden, sokakların dilinden konuşarak yaşayacak.

Sarp Akkaya Kimdir?

13 Mayıs 1980 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Sarp Akkaya'nın Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019
Söz / 2018
Paramparça / 2016
Evli ve Öfkeli / 2015
Racon / 2015
Muhteşem Yüzyıl / 2013
Suskunlar / 2012
Mavi Kelebekler / 2011
Ezel / 2009-10

Sarp Akkaya'nın Oynadığı Filmler

Kaybedenler Kulübü Yolda / 2017
Kötü Çocuk / 2017
Eksik / 2015
El Yazısı / 2012
Labirent / 2011

6

Bünyamin Ayaz

Çınarlı ağacın sahibi. Yıllar önce İstanbul’da cellattı, şimdi ise bir hikaye. Gözü kara, kaderi kapkara. Sokakları, raconu, keskin olmayı Bünyamin öğretti Orhan’a. Orhan büyüdü. Babası gibi oldu. Babasını gördü onun gözlerinde. Bünyamin 30 yıl önce gömdüğü Cellat Bünyamin’i Orhan için çıkardı. Bıraktığı hayata onun için döndü. Nasırlı elleri tam iyileşmişken yeniden nasır tutmaya başladı. Çınarlı ağacın meşhur celladı geri döndü.

Engin Şenkan Kimdir?

Ankara Cebeci Devlet Konservatuarı'ndan 1970 yılında mezun oldu. 1967-1979 Ankara Devlet Tiyatrosu, 1980 – 1995 arası İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev almıştır.

Engin Şenkan'ın Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019
Muhteşem İkili / 2018
Girdap / 2016
Unutamadım / 2015
Kurt Seyit ve Şura / 2014
Emanet / 2014
Benim Hala Umudum Var / 2013
Firuze /2013
Dila Hanım / 2012
Herşeye Rağmen / 2011
Firar / 2011
Gönül Ferman Dinlemiyor / 2010

Engin Şenkan'ın Oynadığı Filmler

Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel / 2017
Kardeşim Benim 2 / 2017
Kelebeğin Rüyası / 2013

7

Nuri Kargı

İstanbul’un boğası. Tüm yer altının babası. Seneler önce bir adam evden çıktı. Ardında kızı Leyla’yı eşi Nahide’yi bıraktı. Zaman geçti, bu yalnız adamın kudreti sınırları aştı. İstanbul’un Boğası oldu. Sözünün üstüne söz söylenmez oldu. Yakıp yıkmaya devam etti. Bütün zaaflarından, sevgiden arınmıştı ruhu. Ama gün geldi kızı Leyla ile Nuri’nin yolları kesişti. Tek bir adam uğruna: Savcı Orhan Atmaca.

Kürşat Alnıaçık Kimdir?

1962 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Kürşat Alnıaçık, duayen Tiyatrocu Prof. Dr. Raik Alnıaçık'ın oğludur.1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere'ye gitti. Bu arada, 1983–1984 senesinde Geyvan McMillen'la tanıştı. Ondan modern dans eğitimi almaya başladı. Bu eğitim bir yıl kadar sürdü. İngiltere'ye gittiği zaman da onun tavsiyesi üzerine London Content Dance School'da devam etti. İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü. 1986–1987 döneminde Türkiye'ye döndü ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı. O günden beridir modern dansı bir hobi olarak, tiyatronun yanında yürütmektedir. Dokuz yıl boyunca bir eğitim kurumunda lise müzikal kulübüne modern dans eğitmenliği yaptı. Ayrıca Türkiye'ye döndüğü yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2008/2009 sezonunda Kent Oyuncuları'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. "Bakır" karakteriyle Sakarya Fırat'da oynadı.

Kürşat Alnıaçık'ın Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019
Nöbet / 2019
İsimsizler / 2017
Diriliş: Ertuğrul / 2016
Kara Sevda / 2015
Medcezir / 2014-2015
Kayıp / 2013
Sakarya Fırat / 2009
Kuzey Rüzgarı / 2007-08
Azap Yolu / 2006
Adak / 2006
İki Aile / 2006
Aynalar / 2005
Berivan / 2002
Deli Yürek / 1998-2002
Sıcak Saatler / 1998
Kaldırım Çiçeği / 1996
Sahte Dünyalar / 1995
Süper Baba / 1993
Yıldızlar Gece Büyür / 1991
Sessiz Fırtına / 1989

Kürşat Alnıaçık'ın Oynadığı Filmler

Beni Sen Anlat / 2014
Uzun Hikaye / 2012
Can / 2011
Gökten Üç Elma Düştü / 2009
Kirpi / 2008

8

Feraye Kargı

Nuri’nin ikinci eşi. Eski assolist. Hırslı, gözükara, Nuri’nin ruhundaki karanlığın kaynağı. Feraye evde ara ara bir sanat müziği patlatır, buğulu sesiyle dört duvarı inletir. Ama sanmayın acıyla söyler bu şarkıları. Feraye ömrü hayatı boyunca keder nedir bilmemiş. Hep refah hep varlık içinde yaşamış. Zamanın büyük assolistlerinden. Bugünse Nuri Kargı’nın biricik eşi, İstanbul’un Boğası’nın ardındaki karanlık eli.

Seda Akman Kimdir?

1978 Kütahya doğumlu Seda Akman, oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra ilk olarak 2003 yılında Yazı Tura filmi ile oyunculuğa başlamıştır. Bugüne kadar Balans ve Manevra, Bir İstanbul Masalı, Annem, Sonbahar, Behzat Ç., Küçük Sırlar, Gecenin Kraliçesi, Bu Şehir Arkadan Gelecek, Aşk ve Mavi gibi pek çok dizi ve filmde yer almıştır. Kurşun’da Feraye rolüyle yeni sezonda ekranda olacaktır. 2011 yılında tiyatro sahnesine de çıkan Akman, bir yandan da yeni bir müzikal hazırlığındadır.

Seda Akman'ın Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019
Aşk ve Mavi / 2018
Adı Zehra / 2018
Kalp Atışı / 2017
Bu Şehir Arkandan Gelecek / 2017
Gecenin Kraliçesi / 2016
Sen Benimsin / 2015
Acil Servis / 2015
Fatih / 2013
Tozlu Yollar / 2013
Eve Düşen Yıldırım / 2011
Karakol / 2011
Küçük Sırlar / 2010
Behzat Ç. / 2010
Mükemmel Çift / 2010
Sonbahar / 2009
Hesaplaşma / 2009
Annem / 2007-08
Emret Komutanım / 2006-07
Kanlı Düğün / 2005
Bir İstanbul Masalı / 2004
Ölümsüz Aşk / 2003

Seda Akman'ın Oynadığı Filmler

İyi Yemek Öldürür / 2019
Emret Komutanım: Şah Mat / 2007
Balans ve Manevra / 2004
Yazı Tura / 2003

9

Rıfat Ayaz

Bünyamin’in oğlu. Babası onu sevsin istemiş ama hiç sevilmemiş. Kudrete kavuşmak uğruna, girmeyeceği savaş yok. Rıfat, Bünyamin’in hayalindeki oğlu olamadı. Çocukluğundan beri Orhan’la yarıştırıldı. Sokaklarda dayak yerken Orhan onu kurtardı. Babası hep takdir etti Orhan’ı. Sokakta dayak yemekten çok acı verdi bu Rıfat’a. Baba sevgisi olmadan büyüyen her çocuk gibiydi. Tek bir farkla. Rıfat, zarar vermekten çekinmiyordu. Sırf babası onu sevsin diye, kainatı yakmaya hazırdı.

Bora Akkaş Kimdir?

Bora Akkaş 12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında eğitim gördü. 2013 yılında Kemal Hamamcıoğlu’nun yazdığı, Süpervizörlüğünü Rıza Kocaoğlu’nun yaptığı Craft Tiyatro’da Çağ Çalışkur yönetmenliğinde Gonca Vuslateri ile birlikte “Kabin” adlı tiyatro oyununu sergiledi. 2015 yılında yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı “Kocan Kadar Konuş” adlı filmde rol almıştır. 2017 yılında Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı “Ay Lav Yu Tuu” filminde Fırat karakterini canlandırdı. 2017 yılında senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman adlı filmde rol almıştır.

Bora Akkaş'ın Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019
Aslan Ailem / 2017
Dayan Yüreğim / 2017
Çifte Saadet / 2016
Ruhumun Aynası / 2014
Boynu Bükükler / 2014
Yüksek Giriş / 2013
Herşey Yolunda Merkez / 2013
Bebek İşi / 2013
Annem Uyurken / 2012
Geniş Aile / 2009-11
Cesaretin Var mı Aşka / 2008
Son Tercih / 2007
Dişi Kuş / 2004
Yağmur Zamanı / 2004
Avrupa Yakası / 2004
Unutma Beni / 2002

Bora Akkaş'ın Oynadığı Filmler

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman / 2017
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye / 2017
Ay Lav Yu Tuu / 2017
Annemin Yarası / 2016
Geniş Aile 2: Her türlü / 2016
Öğrenci İşleri / 2015
Kocan Kadar Konuş: Diriliş / 2016
Kocan Kadar Konuş / 2015
Geniş Aile: Yapıştır / 2015
Taş Mektep / 2012
Kaos Örümcek Ağı / 2012
Çalgı Çengi / 2011
Memleket Meselesi / 2010
Kaledeki Yalnızlık / 2010
Adab-ı Muaşeret / 2009
Küçük Kıyamet /2006
Gönlümdeki Köşk Olmasa / 2002

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Tomris Ayaz

Bünyamin’in kızı. Üniversite öğrencisi. Sol görüşlü.Kendi ayakları üstünde duran güçlü gencecik bir kadın. Tomris, tıpkı babası gibi; korkusuz, cesur, gözü kara. Ama bir farkla. Tomris’in bir dünya görüşü vardı; sol görüşteydi Tomris. Yer altı dünyasıyla, raconla alakası yoktu. Ama her olayda, her eylemde resmi ve ismi vardı. Ve kalbinde taşıdığı bir sırrı, gizli aşkı: Aydın. Tomris içinde saklarken bu aşkı Zeynep ve Aydın birbirine tutuldu.

Begüm Akkaya Kimdir?

8 Şubat 1991 İstanbul doğumlu olan Begüm Akkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. 2010 yılından itibaren birçok sinema, tiyatro ve tv projesinde görev alan Akkaya, rol aldığı sinema filmleri “Mavi Dalga” ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Nergis Hanım” ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, “Kuma” filmi ile Molodist International Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerine layık görülmüştür.

Begüm Akkaya'nın Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019
Aşk ve Gurur / 2016
Altınsoylar / 2016
20 Dakika / 2013
Bugünün Saraylısı / 2013
Uçurum / 2012
Acayip Hikayeler / 2012
Kapalıçarşı / 2009
Kendi Okulumuza Doğru / 2008
Yeşeren Düşler / 2006
Doktorlar / 2006
Beşinci Boyut / 2005

Begüm Akkaya'nın Oynadığı Filmler

Nergis Hanım / 2013
Mavi Dalga / 2013
Kuma / 2012
Sessiz Çocuklar / 2010
72. Koğuş / 2010
Hür Adam / 2010
Aşk Tutulması / 2008

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Zehra Atmaca

Orhan ve Zeynep’in annesi. Mağrur ve güçlü. Eşi Cuhuriyet savcısı Metin’in ölümünden sonra, bir başına iki çocukla, koskoca bir kaderle baş başa kaldı. Kimseye muhtaç olmamak için terzilik yapmaya başladı. Kocası nasıl adalet savcıysa Zehra da mahallenin savcısı oldu. Derdi olan, akıl almak isteyen her kadın Zehra’ya koştu. Ama Zehra’nın da bir derdi var: oğlu Orhan’ın her gece kapıdan sapasağlam girmesi.

Şebnem Dilligil Kimdir?

Şebnem Dilligil 1960 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir, aslen Ankara’lıdır. Usta oyuncu, tiyatro sanatçısı Şebnem Dilligil Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü mezunudur. Daha sonra Devlet Tiyatro’larında çalışmaya başlayan Şebnem Dilligil birçok oyunda başrol üstlenmiş 25 civarında oyunda yer almıştır. Halen İstanbul Devlet Tiyatroları kadrolu oyuncusudur. Bugüne kadar birçok tiyatro oyunu, sinema ve dizide rol alan Şebnem Dilligil, en son Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi filmde rol almıştır.

Şebnem Dilligil'in Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019
Bir Zamanlar Çukurova-2018
Ateş Böceği / 2017
Cesur Yürek / 2016
Son Destan / 2016
Yılanların Öcü / 2014
Karadayı / 2012-14
İnsan Aldandı / 2011
Reis / 2011
Kuzey Güney / 2011
İhanet / 2010
Keskin Bıçak / 2010
Geniş Aile / 2009
Ey Aşk Nerdesin / 2009
Şebnem Dilligil'in Oynadığı Filmler

Ceviz Ağacı / 2018
Aşk Kırmızı / 2013
Pazarları Hiç Sevmem / 2012
Vücut / 2011
Karanlıktakiler / 2009

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Fahri Önal

Dönemin milletvekili. Mevkiisini kaybetmemek için her şeyi yapar. Ailesi Osmanlı’dan beri saraylı ve zengin. Yurt dışında okudu. Aile geleneğini sürdürüp siyasetçi oldu. Ailesinin seçtiği, onlara uygun bir kızla evlendi. Serdar doğdu. Ve zaman geçti, Serdar gibi sorumsuz bir adam, Fahri’nin o şanlı adına, siyasi kariyerine leke sürdü. Şimdi Fahri, oğlu Serdar’ı kurtarmak uğruna yasa dışı ne varsa yapmaya razı olacak.
Cem Kurtoğlu Kimdir?

Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümü mezunudur. Muazzez Kurtoğlu ve Haluk Kurtoğlu'nun kendileri gibi oyuncu olan oğludur. Mezuniyetinin ardından bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı kadrosunda görev yapmıştır. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları yapmıştır. 1990-1991’de Gün Başlıyor programını, 1992-1999 yıllarında Sıcağı Sıcağına haber programını sundu. 1999'da Haberciler, 2000-2001'de Haberciler, 2004-2006 yıllarında Yakamoz, 2006-2007’de Kalanlar adlı programları hazırlayıp sundu. Son olarak Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinde oynadı.

Cem Kurtoğlu'nun Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019
Küçük Ağa / 2015
Ağlatan Dans / 2014
Kahireli Palas / 2013
Yıllar Sonra / 2011
Kurşun Bilal / 2011
Umut Yolcuları / 2010
Yağmurdan Sonra / 2007
Şubat Soğuğu / 2004
Hekimoğlu / 2003
Yaz Gülü / 2002
Aşkına Eşkiya / 2001
Marziye / 1998

Cem Kurtoğlu'nun Oynadığı Filmler

Çiçero / 2019
Bizi Hatırla / 2018
Benim Adım Feridun / 2016
Kod Adı: Koz / 2015
Semum / 2008

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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu (55), öğrenim gören 2 çocuğunu her gün servis aracına ulaştırmak için 4 kilometre yol gidiyor. Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp çaylardan geçen Okuyucu, okul çıkışı da onları alıp aynı yoldan geri dönüyor. Servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulmasını isteyen Okuyucu, yolda zaman zaman tehlike atlattıklarını söyledi.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl) (DHA) /
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Mardin’de Göbeklitepe ile yaşıt inanç ve kültür havzası keşfedildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yapılan kazılarda yeni bir inanç ve kültür havzası bulundu. Keşfedilen bu alanın Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe ile yaşıt olduğu tahmin ediliyor.

Nezir GÜNEŞ- Mehmet Hali İŞ/MARDİN (DHA) /