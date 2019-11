Kurşun dizisi oyuncuları dikkat çekiyor! Kurşun oyuncu kadrosu ve konusu

Tomris Ayaz



Bünyamin’in kızı. Üniversite öğrencisi. Sol görüşlü.Kendi ayakları üstünde duran güçlü gencecik bir kadın. Tomris, tıpkı babası gibi; korkusuz, cesur, gözü kara. Ama bir farkla. Tomris’in bir dünya görüşü vardı; sol görüşteydi Tomris. Yer altı dünyasıyla, raconla alakası yoktu. Ama her olayda, her eylemde resmi ve ismi vardı. Ve kalbinde taşıdığı bir sırrı, gizli aşkı: Aydın. Tomris içinde saklarken bu aşkı Zeynep ve Aydın birbirine tutuldu.



Begüm Akkaya Kimdir?



8 Şubat 1991 İstanbul doğumlu olan Begüm Akkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. 2010 yılından itibaren birçok sinema, tiyatro ve tv projesinde görev alan Akkaya, rol aldığı sinema filmleri “Mavi Dalga” ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Nergis Hanım” ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, “Kuma” filmi ile Molodist International Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerine layık görülmüştür.



Begüm Akkaya'nın Oynadığı Diziler



Kurşun / 2019

Aşk ve Gurur / 2016

Altınsoylar / 2016

20 Dakika / 2013

Bugünün Saraylısı / 2013

Uçurum / 2012

Acayip Hikayeler / 2012

Kapalıçarşı / 2009

Kendi Okulumuza Doğru / 2008

Yeşeren Düşler / 2006

Doktorlar / 2006

Beşinci Boyut / 2005



Begüm Akkaya'nın Oynadığı Filmler



Nergis Hanım / 2013

Mavi Dalga / 2013

Kuma / 2012

Sessiz Çocuklar / 2010

72. Koğuş / 2010

Hür Adam / 2010

Aşk Tutulması / 2008