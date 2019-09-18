Haberler >Ekonomi>Çoğu kişi bilmiyor... Çok önemli fırsat! Aylık 2.420 TL kazanın
Çoğu kişi bilmiyor... Çok önemli fırsat! Aylık 2.420 TL kazanın
İşkur, aktif işgücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve toplum yararına programlar uyguluyor. Programa katılanlardan herhangi bir ücret alınmadığı gibi faaliyetlere ilişkin giderler de kurumca karşılanıyor. İşte şartları ve Türkiye'de popüler olacak meslekler...
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