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Haberler >Ekonomi>Çoğu kişi bilmiyor... Çok önemli fırsat! Aylık 2.420 TL kazanın

Çoğu kişi bilmiyor... Çok önemli fırsat! Aylık 2.420 TL kazanın

İşkur, aktif işgücü programları kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve toplum yararına programlar uyguluyor. Programa katılanlardan herhangi bir ücret alınmadığı gibi faaliyetlere ilişkin giderler de kurumca karşılanıyor. İşte şartları ve Türkiye'de popüler olacak meslekler...

Hürriyet Haber
18.09.2019 - 10:05 | Son Güncelleme:
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Çoğu kişi bilmiyor... Çok önemli fırsat Aylık 2.420 TL kazanınNext

Eğitim ve kurs faaliyetlerine katılanların yol, yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla günlük 20 lira ile 85 lira arasında değişen tutarlarda ödemeler yapılıyor.

Etiketler: meslek , kurs , haberler

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