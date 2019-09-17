Haberler >Kelebek >Keyif>Kumaş sattı olmadı, güreşe başladı kemikleri kırıldı, futbol oynadı sakatlandı: Sonunda 'Filiz Ahmet' Yeşilçam'da efsane oldu
Kumaş sattı olmadı, güreşe başladı kemikleri kırıldı, futbol oynadı sakatlandı: Sonunda 'Filiz Ahmet' Yeşilçam'da efsane oldu
Meslek hayatına manifaturacılıkla başladı. Bir ara güreş sporuna merak sardı, kaburgaları kırılınca bıraktı. Ardından kayak sporuna başladı. Ama beli incinince o da rafa kalktı. Spordan bir türlü uzaklaşamıyordu. Bakırköyspor'da top koşturuyordu. Tam büyük bir kulübe transfer olma fırsatı çıkmıştı ki bu kez de ayağından sakatlandı.
Uzun boylu bir delikanlıydı Ahmet Kurtdereli ve yakışıklıydı da. Arkadaşları ona "Filiz Ahmet" derlerdi. Spor hayatının bir dizi talihsizlikle bitmesi ona belki de o ana kadar hiç aklından geçmeyen bir alanın kapılarını açtı. Adını Yeşilçam tarihine en güçlü oyunculardan biri olarak yazdırdı.
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