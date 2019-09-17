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Kumaş sattı olmadı, güreşe başladı kemikleri kırıldı, futbol oynadı sakatlandı: Sonunda 'Filiz Ahmet' Yeşilçam'da efsane oldu

Meslek hayatına manifaturacılıkla başladı. Bir ara güreş sporuna merak sardı, kaburgaları kırılınca bıraktı. Ardından kayak sporuna başladı. Ama beli incinince o da rafa kalktı. Spordan bir türlü uzaklaşamıyordu. Bakırköyspor'da top koşturuyordu. Tam büyük bir kulübe transfer olma fırsatı çıkmıştı ki bu kez de ayağından sakatlandı.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
17.09.2019 - 10:38 | Son Güncelleme:
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Kumaş sattı olmadı, güreşe başladı kemikleri kırıldı, futbol oynadı sakatlandı: Sonunda Filiz Ahmet Yeşilçamda efsane olduNext

Uzun boylu bir delikanlıydı Ahmet Kurtdereli ve yakışıklıydı da. Arkadaşları ona "Filiz Ahmet" derlerdi. Spor hayatının bir dizi talihsizlikle bitmesi ona belki de o ana kadar hiç aklından geçmeyen bir alanın kapılarını açtı. Adını Yeşilçam tarihine en güçlü oyunculardan biri olarak yazdırdı.

HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS

Etiketler: ahmet mekin , altın portakal , yeşilçam
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