Kullanmayan neredeyse bir kişi bile yok! İşin aslını biliyor musunuz?

Günümüzde oldukça popüler sosyal medya platformlarından biri olan YouTube giderek büyüyor. We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan son istatistik raporlarına göre YouTube en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında üst sıralarda yer alıyor.
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