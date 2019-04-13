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Kullanmayan neredeyse bir kişi bile yok! İşin aslını biliyor musunuz?

Her geçen gün ivmesini artıran sosyal platformlardan YouTube'un kuruluş hikayesi oldukça ilginç. İşte detaylar...

Görseller: AA
13.04.2019 - 09:36 | Son Güncelleme:
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Kullanmayan neredeyse bir kişi bile yok İşin aslını biliyor musunuzNext

Günümüzde oldukça popüler sosyal medya platformlarından biri olan YouTube giderek büyüyor.  We Are Social ve Hootsuite tarafından yayınlanan son istatistik raporlarına göre YouTube en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında üst sıralarda yer alıyor.

Etiketler: youtube kuruluş , girişimcilik , haberler
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