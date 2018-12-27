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Kullandığı ilaçların yan etkisi mi? Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Genç yıldızın son görüntüsü, özellikle de yüzündeki değişim hayranlarını çok endişelendiriyor.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Hürriyet Haber
27.12.2018 - 11:08 | Son Güncelleme:
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Kullandığı ilaçların yan etkisi mi Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değiştiNext

Özellikle göz ve yanak bölgesindeki şişkinliklerin ise ilk anda akla geleceği gibi estetik müdahaleden değil yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle kullandığı ilaçlardan kaynaklandığı ileri sürülüyor.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA 

Etiketler: Selena Gomez , lupus hastalığı , böbrek nakli

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