Kullandığı ilaçların yan etkisi mi? Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Özellikle göz ve yanak bölgesindeki şişkinliklerin ise ilk anda akla geleceği gibi estetik müdahaleden değil yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle kullandığı ilaçlardan kaynaklandığı ileri sürülüyor.
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