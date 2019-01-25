"Küçükken sarışındım" Bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?

Daha ilkokula başladığı yıl çekilen bu pozunu paylaşan ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Belki küçük bir ipucu olur size: Kariyerini sadece Türkiye'de sınırlı tutmayıp yurt dışına da açılan bu oyuncunun bakışları neredeyse hiç değişmemiş.
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