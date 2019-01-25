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"Küçükken sarışındım" Bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?

Günümüzün ünlü yıldızlarını, çocukluk yıllarında çekilen fotoğraflarına bakarak tanıyabilecek misiniz?

Hürriyet Haber
25.01.2019 - 13:00 | Son Güncelleme:
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Küçükken sarışındım Bu ünlüyü tanıyabildiniz miNext

Daha ilkokula başladığı yıl çekilen bu pozunu paylaşan ünlü oyuncuyu tanıdınız mı? Belki küçük bir ipucu olur size: Kariyerini sadece Türkiye'de sınırlı tutmayıp yurt dışına da açılan bu oyuncunun bakışları neredeyse hiç değişmemiş.

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Etiketler: neydimneoldum , tev , bergüzar korel , kenan doğulu

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