Küçük prens mutfağa girdi

İngiliz kraliyet ailesinin yeni kuşak üyelerinden Prens George daha küçücük yaşta görevlerini yerine getirmeye başladı.
APF, AP, REUTERS
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Dedesi Prens Charles ve babası Prens William'ın ardından tahtın üçüncü sıradaki varisi olan 6 yaşındaki Prens George, büyük babaannesi, babası ve dedesiyle birlikte geleneksel Noel pudingi yaptı.
APF, AP, REUTERS
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Her yıl düzenlenen ve bu yıl Prens George'a da görev verilen bu etkinlik, İngiliz kraliyet deniz ve hava kuvvetleri ile ordu görevlileri, emeklileri ve aileleri yararına gerçekleştirilen yardım etkinliğinin bir parçası.
APF, AP, REUTERS
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Prens William ile Kate Middleton'ın ilk çocuğu olan Prens George, taht için üçüncü sırada yer alıyor.