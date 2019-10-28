Küçük oğlu kızdı: Niye çekiyorsunuz?

2019 yılının en verimli ve işe yarayan yeni ayı bu sabah 06:40’da Akrep burcunda gerçekleşti. Akrep burcu dönüşüm zamanı demektir! Sizi geride tutan eski katmanları dökmenin yeni başlangıçlarının zamanı geldiğini kulağınıza fısıldar. Peki bu yeni ay burçları nasıl etkiledi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, Akrep yeni ayının burçlara etkilerini anlattı...
Yazın turist akınına uğrayan tatil kasabalarındaki çılgın kalabalıklar yavaş yavaş dağılıyor. Hava da değişti. Daha yumuşak ışık, yavaş yavaş sararan yapraklar, sessizlik, huzur ve elbette ki mevsimle birlikte gelen romantizm... Sizin için tam da şu sıralar gidilecek en huzurlu kasabaları derledik...