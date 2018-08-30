Küçük kızı fark eden gelin bakın ne yaptı

Her şey Skye’ın anne ve babasının, kızlarının vücudunda morluklar farketmesiyle başladı. Endişelenip doktora gösterdiler. Çocuğa jüvenil miyelomonositik lösemi teşhisi koyuldu. Ebeveynleri olanları kabullenemedi. Kızlarının iyileşmesi için dört bir koldan çözüm aramaya başladılar. Hayden ismindeki kadının hayatlarını değiştireceğinden habersizdiler.
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