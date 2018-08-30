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    Küçük kızı fark eden gelin bakın ne yaptı

    Her şey Skye’ın anne ve babasının, kızlarının vücudunda morluklar farketmesiyle başladı. Endişelenip doktora gösterdiler. Çocuğa jüvenil miyelomonositik lösemi teşhisi koyuldu. Ebeveynleri olanları kabullenemedi. Kızlarının iyileşmesi için dört bir koldan çözüm aramaya başladılar. Hayden ismindeki kadının hayatlarını değiştireceğinden habersizdiler.

    Hürriyet Haber
    30.08.2018 - 14:48 | Son Güncelleme:
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    Küçük kızı fark eden gelin bakın ne yaptıNext

    Bazılarımız etraflarında melek gibi insanlar oldukları için çok şanslı. Skye ismindeki küçük kızın meleği ise Hayden Ryals ismindeki kadındı. Aralarında hayatları boyu kopmayacak bir bağ oluştu.

    Etiketler: küçük kız , yardım , son dakika

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