Küçük hilesi yıllar sonra ortaya çıktı

Evleneceği duyulduğu ilk andan itibaren peşine kelimenin tam anlamıyla bir basın ordusu takılan, evlendikten sonra da hayatı didik didik edilen Prenses Diana, biraz nefes alabilmek için 'küçük ve tatlı' bir hileye başvurmuş.
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