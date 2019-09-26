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Küçük hilesi yıllar sonra ortaya çıktı

Evleneceği duyulduğu ilk andan itibaren peşine kelimenin tam anlamıyla bir basın ordusu takılan, evlendikten sonra da hayatı didik didik edilen Prenses Diana, biraz nefes alabilmek için 'küçük ve tatlı' bir hileye başvurmuş.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
26.09.2019 - 12:18 | Son Güncelleme:
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Küçük hilesi yıllar sonra ortaya çıktıNext

Sadece Büyük Britanya için değil bütün dünyada milyonlarca kişi için "kalplerin prensesi" hala Diana Spencer.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

Etiketler: ingiliz kraliyet ailesi , prens charles
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