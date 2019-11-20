Küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı

Her kadının yaşadığı vajinal akıntılar, zaman zaman can sıkıcı bir hal alabiliyor. Özellikle belli adet dönemi öncesi ve sonrasında kavrengi akıntı yaşayan pek çok kadın, bu durumun neden kaynaklandığını merak ediyor. Öte yandan hamilelikte kahverengi akıntının nedenleri, anne adayları tarafından merak ediliyor. Peki, kahverengi akıntı neden olur? Hamilelikte kahverengi akıntı neden olur?
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yörük köyü, Safranbolu'nun küçük bir özeti konumunda olurken her yıl binlerce turist ağırlıyor.