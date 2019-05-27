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Küçük Ağa 6 yaşında

Ali Ağaoğlu küçük oğlu Ali Ege’nin 6'ıncı doğum günü için bir parti organize etti.

Hürriyet Haber
27.05.2019 - 13:50 | Son Güncelleme:
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Küçük Ağa 6 yaşındaNext

Ali Ağaoğlu'nun, Petek Ertüre’den dünyaya gelen küçük oğlu Ali Ege’nin 6. Yaş gününü Levent’de bulunan Party Kids’de kutladı. Power Rangers temalı doğum günü kutlaması ile gerçekleşen bu özel doğum günü partisine Ali Ege’nin annesi Petek Ertüre’nin arkadaşları çocukları ile katıldı.

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