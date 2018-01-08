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Küçük ablanın keyfi yerinde

Ünlü çift alışverişe çıktı. Minik kızlarının neşeli kahkahaları ve çığlıkları ise çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:
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Küçük ablanın keyfi yerindeNext

Hollywood'un mutlu çiftlerinden Mila Kunis ve Ashton Kutcher önceki gün çocuklarıyla birlikte alıverişe gitti. Bir yoğurt dükkanına giren çift alışveriş ettikten sonra dışarı çıktı.

Kunis ve Kutcher'ın 1 yaşındaki oğlu Dimitri annesinin kucağından inmedi.

3 yaşındaki ablası Wyatt ise babasının yanında yürüdü. Minik Wyatt'ın bir ara babasını sözlerine neşeli çığlıklar atarak karşılık verdiği dikkatlerden kaçmadı. Mutlu aile araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

Etiketler: mila kunis , ashton kutcher , wyatt isabel , dimitri portwood

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