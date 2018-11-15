Küçücük çocuğa da bunu yaptı

38 yaşındaki Kardashian Bali tatilinde kızı North ve oğlu Saint ile çektirdiği pozunu sosyal medyada paylaştı. İşte tartışmaları başlatan da bu poz oldu. İddialara göre Kardashian henüz 5 yaşında olan kızı North'un karın bölgesini rötuşlayarak inceltti. Kardashian'ın, kızının ten rengini de yine çeşitli uygulamalarla açtığı da iddia edildi.
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