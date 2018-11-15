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Küçücük çocuğa da bunu yaptı

TV yıldızı Kim Kardashian, beş yaşındaki kızının sosyal medyadaki görüntüsüne yaptıklarıyla olay oldu.

FOTOĞRAF: INSTAGRAM

Hürriyet Haber
15.11.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:
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Küçücük çocuğa da bunu yaptıNext

38 yaşındaki Kardashian Bali tatilinde kızı North ve oğlu Saint ile çektirdiği pozunu sosyal medyada paylaştı. İşte tartışmaları başlatan da bu poz oldu. İddialara göre Kardashian henüz 5 yaşında olan kızı North'un karın bölgesini rötuşlayarak inceltti. Kardashian'ın, kızının ten rengini de yine çeşitli uygulamalarla açtığı da iddia edildi.

FOTOĞRAF: INSTAGRAM 

Etiketler: sinem kobal , photoshop , ziynet sali , ido

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