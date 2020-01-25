Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 08:00,
Kubilay Aka savcılığa koştu! 'Şantaja maruz kalıyorum'
Oyuncu Kubilay Aka, müstehcen yazışmalarını ifşa eden eski sevgilisi Beyza Güneş’i savcılığa şikayet etti: ‘Onur terk edince, bana “Çıplak fotoğraflarını da yayınlarım’ diye şantaj yaptı” dedi.
İFŞA BOMBASI!
Günaydın’dan Dilek Yaman’ın haberine göre; Oyuncu Kubilay Aka, eski sevgilisi Beyza Güneş’, savcılığa şikayet etti. Aka; aralarındaki müstehcen mesajlaşmaları ifşa eden Güneş’in, şimdi de kendisini çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğini söyledi.
TEHDİT EDİLİYORUM
Şantaj haberleriyle gündeme gelen Kubilay Aka, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonıp şunları söylemişti;
"Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun.Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat bu insanlar aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim."
"Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabi ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok."
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