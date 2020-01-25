Kubilay Aka savcılığa koştu! 'Şantaja maruz kalıyorum'

"Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabi ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok."