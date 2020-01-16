'Tehdit ediliyorum' Kubilay Aka Miray Daner aşkında ikinci kriz! Mesajlar ifşa oldu...

Rafet El Roman'ın ardından Kubilay Aka'nın da sosyal medya mesajları ifşa oldu. Konuyla ilgili 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kubilay Aka 'Tehdit ediliyorum' dedi.
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Kubilay Aka ile Miray Daner, Vatanım Sensin dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 3 yıllık ilişkisi Kubilay Aka'nın Hilal Altınbilek ilesamimi fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından bitti.
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2,5 aylık ayrılığın ardından çift yeniden bir araya geldi. İlişkilerini bu kez kameralardan uzak yaşama kararı alan Miray Daner ile Kubilay Aka, aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak barışa gölge düştü. Miray Daner istediği için menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayıran Kubilay Aka'nın bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ifşa oldu.
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Konuyla ilgili Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kubilay Aka 'tehdit ediliyorum' dedi.
"Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun.Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat bu insanlar aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim."
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"Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. ‘Bunu yapma’ dedim dilemedi."
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"Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabi ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok."