Kris Jenner torunu Stormi'ye iki katlı "mini malikane" aldı
Gösteri dünyasının en zengin isimlerinden Kris Jenner, küçük torunu için kesenin ağzını açtı ve onu mutlu eden bir hediye satın aldı.
BACKGRID UK
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Kardashian- Jenner ailesinin "akıl hocası" ve finansal danışmanı olarak bilinen Kris Jenner, küçük kızı Kylie'den dünyaya gelen torunu Stormie'ye malikane görünüşünde iki katlı bir oyun evi hediye etti.
BACKGRID UK
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Jenner, torununu elinden tutup yeni satın aldığı oyun evine götürdü. O anlar ailenin hep birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı programda ekrana gelecek.
BACKGRID UK
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Minik Stormi, oyun evinin kapısından içeri girer girmez yaşadığı mutluluk gözlerine yansıdı.
BACKGRID UK
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Evin tam teçhizatlı mutfağını inceleyen Stormi daha sonra balkona çıkıp kameralara gülümsedi.
BACKGRID UK
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Stormi, Kylie Jenner'ın rap'çi Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya geldi. Çift, bir süre önce ayrıldıklarını duyurdu.
BACKGRID UK
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64 yaşındaki Kris Jenner, Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovunun ilk yayınlanmaya başladığı 2007 yılında popüler olmaya başladı. Geçen yıllar içinde ününü artıran Jenner bu program sayesinde finansal açıdan da çok iyi bir duruma geldi.
BACKGRID UK
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Altı çocuk annesi olan Jenner, ailesinin finansal anlamda da akıl hocalığını yapıyor. Bütün çocuklarının kariyerleriyle tek tek ilgilenen Jenner, onları kazançlarını doğru yönetmeleri konusunda da yönlendiriyor.
BACKGRID UK
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Kris Jenner, dört çocuğunun babası Robert Kardashian ile 1978 yılında evlendi, 1991 yıyında boşandı. Daha sonra eski bir olimpik sporcu olan Bruce Jenner ile evlendi.
BACKGRID UK
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Bu evlilikten de iki çocuk sahibi oldu. 1991 yılında başlayan evlilik 2015 yılında bitti. Bruce Jenner cinsiyet değiştirerek kadın oldu ve Caitlyn adını aldı.
BACKGRID UK
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Kris Jenner'ın bu yıl itibarıyla 60 milyon dolarlık serveti olduğu basına yansımıştı.