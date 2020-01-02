Krefeld yasta

Hayvanat bahçesi çalışanlarının psikolojik destek aldığını ve bu sayede ayakta kalabildiklerini belirten Dressen, 1975 yılından beri maymunların tutulduğu binanın yeniden yapılıp yapılmayacağıyla ilgili ise şimdiden söylemenin kolay olmadığını belirtti.