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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 11:48, /

Krefeld yasta

Almanya’nın Krefeld kenti, hayvanat bahçesinde yeni yılın ilk dakikalarında çıkan yangında ölen maymunlar ve kuşlara ağlıyor.

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Hayvanat bahçesinin önünü çiçeklerle dolduran Krefeldliler, ölen hayvanların yasını mum yakarak tutuyor.

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Çıkan yangını inanılmaz olarak değerlendiren Krefeld Hayvanat Bahçesi Müdürü Wolfgang Dressen, “Acımız derin” dedi.

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Hayvanat bahçesi çalışanlarının psikolojik destek aldığını ve bu sayede ayakta kalabildiklerini belirten Dressen, 1975 yılından beri maymunların tutulduğu binanın yeniden yapılıp yapılmayacağıyla ilgili ise şimdiden söylemenin kolay olmadığını belirtti.

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Maymunların ve ölen kuşların yasını tutan Krefeldliler, anma yerine bıraktıkları notlarla da acılarını dile getirdi.

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Çok sayıda çocuk, evindeki oyuncak maymunları anma yerine bırakırken, kimi Krefeldliler yangının neden çıktığını soran notlar yazdı.

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