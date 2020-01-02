Krefeld yasta

Almanya’nın Krefeld kenti, hayvanat bahçesinde yeni yılın ilk dakikalarında çıkan yangında ölen maymunlar ve kuşlara ağlıyor.
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Hayvanat bahçesinin önünü çiçeklerle dolduran Krefeldliler, ölen hayvanların yasını mum yakarak tutuyor.
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Çıkan yangını inanılmaz olarak değerlendiren Krefeld Hayvanat Bahçesi Müdürü Wolfgang Dressen, “Acımız derin” dedi.
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Hayvanat bahçesi çalışanlarının psikolojik destek aldığını ve bu sayede ayakta kalabildiklerini belirten Dressen, 1975 yılından beri maymunların tutulduğu binanın yeniden yapılıp yapılmayacağıyla ilgili ise şimdiden söylemenin kolay olmadığını belirtti.
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Maymunların ve ölen kuşların yasını tutan Krefeldliler, anma yerine bıraktıkları notlarla da acılarını dile getirdi.
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Çok sayıda çocuk, evindeki oyuncak maymunları anma yerine bırakırken, kimi Krefeldliler yangının neden çıktığını soran notlar yazdı.