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Kredi kartıyla alınan ürünlere ne kadar taksit yapılıyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.

Hurriyet.com.tr
26.02.2019 - 14:08 | Son Güncelleme:
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Kredi kartıyla alınan ürünlere ne kadar taksit yapılıyorNext

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.

Etiketler: banka , kredi kartı , taksit , haberler
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