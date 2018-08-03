Haberler >Ekonomi>Kredi ve kredi kartlarında yeni dönem! Hangi üründe kaç taksit yapılabilecek?
Kredi ve kredi kartlarında yeni dönem! Hangi üründe kaç taksit yapılabilecek?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler için hazırlanan yönetmelik değişikliği taslağını duyurdu. Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler için hazırlanan yönetmelik değişikliği taslağını duyurdu. Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu.
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