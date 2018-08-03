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Kredi ve kredi kartlarında yeni dönem! Hangi üründe kaç taksit yapılabilecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler için hazırlanan yönetmelik değişikliği taslağını duyurdu. Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu.

Fotoğraflar: Alamy
03.08.2018 - 01:10 | Son Güncelleme:
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Kredi ve kredi kartlarında yeni dönem Hangi üründe kaç taksit yapılabilecekNext

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili düzenlemeler için hazırlanan yönetmelik değişikliği taslağını duyurdu. Yapılan düzenlemelere göre hangi ürünlerde ne kadar taksit yapılabileceği de belli oldu.

Etiketler: Kredi kartı , kredi kartı taksit sayısı , haberler

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