Kredi kartı kullananlar dikkat! 11 milyar adet veri sızdı

KANADA Desjardins Grup: 2.7 milyon veri sızdı, 57 milyon dolarlık dolandırıcılık



Dünyanın en büyük finansal kuruluşlarından biri olan Kanadalı Desjardin Grup 2.7 milyon müşterisine ait ödeme ve harcama alışkanlıklarına ait verileri açık etti. Bu veri sızıntısının maliyeti 57 milyon dolar oldu.