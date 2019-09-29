Kredi kartı faizleri düştü! Nakit çekmek avantajlı hale geldi mi?

Kredi kartları vatandaşın hayatını önemli ölçüde kolaylaştırdığı gibi, ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kredi kartının sayısı 68 milyona dayanmış durumda. Kişi başına ortalama 2 kredi kartı düşüyor. Hayatı kolaylaştıran kartlar bazen vatandaşı sıkıntıya da sokabiliyor. Bunda her ay devreden borçlar ve bu borçlara uygulanan faiz ile avans olarak çekilen nakit için ödenen faizin yüksek olması etkili.
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