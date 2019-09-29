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Haberler >Ekonomi>Kredi kartı faizleri düştü! Nakit çekmek avantajlı hale geldi mi?

Kredi kartı faizleri düştü! Nakit çekmek avantajlı hale geldi mi?

Merkez Bankası kredi kartlarına uygulanacak olan faizleri indirdi. Kısa süreli nakit ihtiyaçları için kredi kartından para çekmek bankalardan kredi çekmek için uğraşmaktan daha kolay oluyor.

Görseller: ingimage
29.09.2019 - 10:38 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı faizleri düştü Nakit çekmek avantajlı hale geldi miNext

Kredi kartları vatandaşın hayatını önemli ölçüde kolaylaştırdığı gibi, ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen kredi kartının sayısı 68 milyona dayanmış durumda. Kişi başına ortalama 2 kredi kartı düşüyor. Hayatı kolaylaştıran kartlar bazen vatandaşı sıkıntıya da sokabiliyor. Bunda her ay devreden borçlar ve bu borçlara uygulanan faiz ile avans olarak çekilen nakit için ödenen faizin yüksek olması etkili.

Etiketler: kredi kartı , faiz , haberler

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