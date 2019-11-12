Kredi kartı aidatlarınızdan kurtulun

Milyonlarca vatandaşın cebinde 68 milyon kredi kartı var. Cüzdandaki kart sayısı ortalama 2. Ancak her yılsonu yaklaşırken bankaların aldığı aidat can sıkıyor. Bu dertten kurtulabilirsiniz. Çünkü yasalar tüketiciden yana...
Adana’da kendisini ‘hakim’ olarak tanıtan sevgilisinin evli ve dolandırıcı olduğunu öğrenen genç kadın ayrılmak isteyince darp edildi. Uzaklaştırma kararını ihlal edip kendisini rahatsız eden şahıstan kurtulamayan N.O., yetkililerden yardım isteyerek “Ben nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Sesimi nasıl duyurmam gerekiyor bilmiyorum. Ölmem mi gerekiyor” dedi.