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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12 Kasım 2019 - 09:11,

Kredi kartı aidatlarınızdan kurtulun

Milyonlarca vatandaşın cebinde 68 milyon kredi kartı var. Cüzdandaki kart sayısı ortalama 2. Ancak her yılsonu yaklaşırken bankaların aldığı aidat can sıkıyor. Bu dertten kurtulabilirsiniz. Çünkü yasalar tüketiciden yana...

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1

Banka müşterilerinin en çok dert yandığı konuların başında kredi kartı aidatı geliyor. Ekim 2014’ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2014’te aldığı kararla kredi kartı aidatlarını yasal bir zemine kavuşturdu. BDDK, tüketiciyi koruyucu bazı önlemler de aldı.

2

Seçenek sunmak zorunda

Posta Gazetesi'nin haberine göre, tüketiciler haklarını bilmediği için aidatı ödeme ya da kartını iptal etme yoluna gidiyor. BDDK’nın yönetmeliğine göre; kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda. Ayrıca bankalar aidatsız kart seçeneğini tüketiciye bildirmekle yükümlü.

3

Yaptırımı ağır oluyor

Aidatsız kredi kartı için bir dilekçeyle bankaya başvurmak yeterli oluyor. Banka aidatsız kart vermezse, normal kredi kartından aidat ücreti talep edemez. Aidat alırsa, vatandaş dilekçesiyle hakem heyetlerine başvurup iadesini isteyebilir. Ayrıca aidatsız kredi kartını vermeyen bankaya 6.9 milyon para cezası da kesiliyor. Yani yaptırımı ağır.

4

Pazarlık şansını deneyin

Son dönemde bankalar kart aidatından vazgeçmek istemiyor. Yani iptal ettirmeye çalışsanız da bu çok mümkün olmuyor. Bazı bankalar müşteri portföyünü artırmak için kart aidatından vazgeçebiliyor. Bu nedenle önce bankanızla aidat pazarlığı yapın. Sonuç alamazsanız alternatif kredi kartlarını araştırın.

5

Bunları bir yere not edin!

✘Kredi kartı sözleşmesi imzalanmış olsa bile kredi kartı kullanılmadığı sürece aidat yansıtılamaz.

6

✘Kesintisiz 180 gün boyunca kullanılmayan kredi kartı hareketsiz kabul edilir ve hareket görmediği sürece aidat ödenmez.

7

✘Daha önce kart aidatı yansıtılmış ve kart 180 gün hareketsiz kalmışsa, banka 12 ay içinde tahsil edemediği aidattan vazgeçer.

8

✘Her bankanın aidatsız kredi kartı ürünü çıkarma zorunluluğu var.

9

✘Ücretsiz kredi kartı başvurularını reddeden banka, bu başvuruya istinaden aidatlı kredi kartı veremez.

10

✘Aidatsız kartın limiti, aynen aidatlı karttaki kadar olmak zorunda.

11

✘Aidat ödenen kredi kartları limiti aynı kalmak şartıyla aidatsız kart ile değiştirilebilir.

12

✘Aidatlı kartı, aidatsız kartla değiştirmek isteyenlere bankalar, herhangi bir ek şart getiremez.

13

✘Tüketicilere sunulan ‘sanal kredi kartları’ndan aidat alınamaz.

14

✘Ek kartlar için asıl kart aidatının en fazla yarısı kadar aidat alınabilir.

15

✘100 liralık aidat ödenen kartta, ek kart için en fazla 50 lira aidat alınabilir.

16

✘Bir takvim yılında herhangi bir nedenle kredi kartını iki defa yenileyenden bankalar ek ücret ve aidat talep edemez.

17

✘İkiden fazla yenilenen kartlardan ise sadece kart basım maliyeti alınabilir.

18

✘Kartın borç bakiyesi ve taksidi olsa dahi, tüketici talep edince bankalar kartı iptal etmek zorunda.

19

✘İptal edilen kartın borcu devam etse de kredi kartı aidatı bu süre boyunca alınamaz.

20

Aidatsızın da avantajları var

Aidatsız kartlarda taksit, puan, bonus veya kampanyalardan yararlandırma gibi ek avantajlar bankaların inisiyatifinde. O yüzden iyi araştırın. Bazı aidatsız kartların özellikleri aidatlı kart gibi. Bazı bankalar anlaşmalı olduğu üye iş yerlerinde hem puan hem de taksit avantajı sunuyor. ‘Aidatsız kartta taksit yok’ söylemi bir efsane. Bankalar belli ücret karşılığında yapılan harcamaları taksite bölüyor, ödemeleri erteliyor. Aidatsız kartla 12 ay taksitle nakit avans dahi çekilebiliyor.

21

'İade' dolandırıcılığı

Son zamanlarda tüketicinin ‘kart aidatı’ hassasiyetini kullanmak isteyen dolandırıcılar türedi. Aman dikkat. Ulusal haber kanallarının isimleri kullanılarak, ‘kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor’ gibi sosyal medyada sıkça rastlanan reklamlar yayınlanmaya başladığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, “Reklamı yapılan linke tıklandığında telefon faturasına ücret yansıyabiliyor ve kredi kartı bilgileri istenilerek tüm bilgiler ele geçirilebiliyor. Bu reklamlara itibar etmeyin” diye konuştu.

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Milyonlarca vatandaşın cebinde 68 milyon kredi kartı var. Cüzdandaki kart sayısı ortalama 2. Ancak her yılsonu yaklaşırken bankaların aldığı aidat can sıkıyor. Bu dertten kurtulabilirsiniz. Çünkü yasalar tüketiciden yana...

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İHA /