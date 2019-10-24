Kredi çekenler dikkat! Yapılandırmayla bakın ne kadar kar edeceksiniz

Bankalardan yüksek faizle kredi kullananlar yapılandırma talebinde bulunabiliyor. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi alan banka müşterileri yüksek faizle borçlanmalarından dolayı şu anki düşük faizlerden borçlarını yapılandırmak istiyor.
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