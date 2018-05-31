Dünya liderleri, Hollywood yıldızları, milyarderler... Geceliği 19 bin dolara Antalya'da

ANTALYA'da, yaz aylarında geceliği 20-25 liraya tatil imkanı kadar, geceliği binlerce euro ve dolara tatil de mümkün. Dünya liderlerinden Hollywood yıldızlarına birçok ünlü ismin ağırlandığı kral daireleri ve süperlüks villaların gecelik fiyatları, 650 euro'dan başlayıp 19 bin dolara kadar çıkıyor.
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