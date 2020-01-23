İngiliz kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz: 'Gitgide tatlılaşıyor, nefret ediyorum!

HBO Max yöneticisi Sarah Aubrey, “Gary’nin Instagram’da yarattığı ve takipçilerinin zaten tanıdığı bir şeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. George eğlenceli, şoke edici ve şaşırtıcı şekilde tatlı olabilir. Gary’nin küçük ekranda yaptığı şeyi büyük ekranda görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.