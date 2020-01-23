İngiliz kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz: 'Gitgide tatlılaşıyor, nefret ediyorum!
Tüm dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi olan İngiliz kraliyet ailesinin yaşamı animasyon dizi filme dönüşüyor. Senaryosuna Family Guy adlı diziyi de kaleme alan senarist Gary Janetti'nin imza atacağı dizide olaylar tahtın en yakın varislerinden olan 6 yaşındaki Prens George'un gözünden anlatılacak.
DEPO PHOTOS, BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Janette, Instagram sayfasında da bu konuda esprili paylaşımlar yapıyor. Bunlardan birinde Janetti, Prens George'u, babası Prens Harry'nin kucağındaki Archie'ye bakarak "Gittikçe şirinleşiyor. 2020'den nefret ediyorum" derken gösteriyor. Animasyon filmin HBO kanalında yayınlanması planlanıyor.
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Deadline adlı sitede yer alan habere göre animasyon dizide Prens Harry’yi, Orlando Bloom; Meghan Markle’ı Condola Rashad seslendirecek. Game of Thrones oyuncusu Iwan Rheon, Prens William’ı seslendirirken; Lucy Punch da Kate Middleton’a hayat verecek.
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Alan Cumming da Prens George’un dadısı Owen’i seslendirecek. Animasyon dizi, dedesi Prens Charles ve babası Prens William'dan sonra tahtın üçüncü sıradaki varisi olan Prens George'un gözünden bir kraliyet taşlaması olacak.
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HBO Max yöneticisi Sarah Aubrey, “Gary’nin Instagram’da yarattığı ve takipçilerinin zaten tanıdığı bir şeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. George eğlenceli, şoke edici ve şaşırtıcı şekilde tatlı olabilir. Gary’nin küçük ekranda yaptığı şeyi büyük ekranda görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.
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Diziye kaleme alan Gary Janetti, sosyal medya sayfasında sık sık Prens George'un da yer aldığı kolajları esprili yorumlarla paylaşıyor.
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Bunlardan birinde Prens George, SAG Ödülleri'ne damga vuran Brad Pitt ile Jennifer Aniston'a "Hey çocuklar, kraliyet ailesinde açılış var" diyor.