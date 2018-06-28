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    Haberler >Dünya>Kraliyet ailesi şaşkın! Flaş iddia: Dördüncü bebek yolda

    Kraliyet ailesi şaşkın! Flaş iddia: Dördüncü bebek yolda

    İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton’ın dördüncü çocuklarını beklediği iddia edildi. İki aylık hamile olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Middleton, geçtiğimiz 23 Nisan’da Prens Louis’yi dünyaya getirmişti.

    Hürriyet Haber
    28.06.2018 - 07:56 | Son Güncelleme:
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    Kraliyet ailesi şaşkın Flaş iddia: Dördüncü bebek yoldaNext

    Geçtiğimiz 23 Nisan tarihinde üçüncü çocukları Prens Louis’yi kucaklarına alan Prens William ve Kate Middleton çiftinin dördüncü çocuklarını beklediği öne sürüldü.

    Etiketler: Kraliyet

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