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Kraliyet ailesi şaşkın! Flaş iddia: Dördüncü bebek yolda
İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton’ın dördüncü çocuklarını beklediği iddia edildi. İki aylık hamile olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Middleton, geçtiğimiz 23 Nisan’da Prens Louis’yi dünyaya getirmişti.
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