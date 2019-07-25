Kraliçe'nin torununa tek kuruş yok, paralar Meghan'a aktı

Eski dizi oyuncusu Meghan Markle, Prens Harry ile evlenip aileye girdi, kısa sürede bir de bebek sahibi oldu. Bu kalabalık ve geleneklerine bağlı aileye evlilik yoluyla katılan en yeni üyelerden biri olmasına rağmen Markle, eşi Prens Harry dolayısıyla bazı ayrıcalıklara sahip. Bunun son örneklerinden biri de birkaç haftadır gündemde.
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