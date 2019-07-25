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Kraliçe'nin torununa tek kuruş yok, paralar Meghan'a aktı

İngiliz kraliyet ailesine katılalı daha bir buçuk yıl oldu ancak ailenin içinde doğanlardan bile daha farklı.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Hürriyet Haber
25.07.2019 - 14:23 | Son Güncelleme:
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Kraliçenin torununa tek kuruş yok, paralar Meghana aktıNext

Eski dizi oyuncusu Meghan Markle, Prens Harry ile evlenip aileye girdi, kısa sürede bir de bebek sahibi oldu. Bu kalabalık ve geleneklerine bağlı aileye evlilik yoluyla katılan en yeni üyelerden biri olmasına rağmen Markle, eşi Prens Harry dolayısıyla bazı ayrıcalıklara sahip. Bunun son örneklerinden biri de birkaç haftadır gündemde.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

Etiketler: Meghan Markle , prenses eugenie , prens harry

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