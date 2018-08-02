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Kraliçe'nin kalbini öyle bir çaldı ki: Artık sırtı yere gelmez

 İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle'ın aile tarafından nasıl karşılanacağı ilk günden beri merak konusuydu.

Hürriyet Haber
02.08.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:
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Kraliçenin kalbini öyle bir çaldı ki: Artık sırtı yere gelmezNext

Bu konuda çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimilerine göre soylu bir aileden gelmemesi bir yana daha önce evlenip boşanmış olduğu için Markle, büyük gelin Kate Middleton'dan bir adımg eriden başlıyordu kraliyet ailesi hayatına. Ama hiç beklenmedik bir tesadüf bütün bu söylentileri boşa çıkardı.

Fotoğraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, Hürriyet Arşiv

Etiketler: kate middleton , kraliçe 2. elizabeth

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