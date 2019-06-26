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Kraliçe 67 yÄ±llÄ±k yerini ona bÄ±raktÄ±

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gÃ¶zde Ã¼yelerinden biri olan Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton, gelecekteki gÃ¶revlerine hazÄ±rlanmaya devam ediyor.

HÃ¼rriyet Haber
26.06.2019 - 10:22 | Son GÃ¼ncelleme:
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KraliÃ§e 67 yÄ±llÄ±k yerini ona bÄ±raktÄ±Next

KocasÄ± Prens William'Ä±n kral olarak tahta Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra kral eÅŸi olacak Middleton, daha ÅŸimdiden KraliÃ§e 2. Elizabeth'ten bazÄ± gÃ¶revleri devralÄ±yor. Bunlardan biri de kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce duyuruldu. KraliÃ§e'nin tam 67 yÄ±ldÄ±r baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Kraliyet FotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k BirliÄŸi'nin yeni patronu artÄ±k Kate Middleton.

REUTERS, AP, AFPÂ Â

Etiketler: ingiltere kraliÃ§esi , kraliÃ§e 2. elizabeth

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