KocasÄ± Prens William'Ä±n kral olarak tahta Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra kral eÅŸi olacak Middleton, daha ÅŸimdiden KraliÃ§e 2. Elizabeth'ten bazÄ± gÃ¶revleri devralÄ±yor. Bunlardan biri de kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce duyuruldu. KraliÃ§e'nin tam 67 yÄ±ldÄ±r baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Kraliyet FotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k BirliÄŸi'nin yeni patronu artÄ±k Kate Middleton.
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