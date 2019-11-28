Kraliçe tahtı bırakıyor, ama kime? Oğluna mı torununa mı?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Kraliçe tahtı bırakıyor, ama kime? Oğluna mı torununa mı?
İngiliz kraliyet ailesi bir süredir dünya basınının da manşetlerinde. Üstelik bunun tek sebebi ailenin iki genç prensi William ve Harry ile onların gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle değil.
DEPO PHOTOS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'nun karıştığı skandal ve statü düşürülmesinden sonra Buckingham ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
DEPO PHOTOS
2
Bu iddialara göre Kraliçe 2. Elizabeth önümüzdeki 18 ay içinde tahtı bırakıp emekli olmaya hazırlanıyor..
DEPO PHOTOS
3
Yani dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarşi üyesi olarak tarihe geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 95 yaşına geldiğinde artık emekliye ayrılacak.
DEPO PHOTOS
4
Peki tahtı kime bırakacak? Bazıları Kraliçe'nin tahtı doğal olarak en büyük oğlu Prens Charles'a bırakacağını savunuyor.
DEPO PHOTOS
5
Bazıları da onu atlayıp ailenin en popüler üyesi ve sıralama babasından sonra gelen Prens William'a bırakacağını iddia ediyor.
DEPO PHOTOS
6
Fakat son haberlere göre Kraliçe, kuralı bozmayacak ve yıllardır tahtı bekleyen oğlu Prens Charles'a yerini devredecek.
DEPO PHOTOS
7
Kraliçe 2. Elizabeth son üç yıldır halkın karşısına daha az çıkıyordu. Kocası Prens Philip de bir süre önce kraliyet görevlerini bırakıp emekliye ayrılmıştı.
DEPO PHOTOS
8
İngiliz basınında yer alan bazı iddialara göre Kraliçe, kapalı kapılar ardında devir teslim töreni için hazırlıkları sürdürüyor.
DEPO PHOTOS
9
Kraliçe 2. Elizabeth, 6 Şubat 1952'de tahta çıkmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth, o sırada 25 yaşındaydı.
DEPO PHOTOS
10
Babasının ölümünden sonra tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, adını tarihe "en uzun süre tahtta kalan kraliçe" olarak yazdırdı.
DEPO PHOTOS
11
Kurallar gereği ne Camilla Parker Bowles ne de Kate Middleton, eşleri tahta çıktığında "kraliçe" unvanı" alamayacak. Onun yerine "kral eşi" ya da "kralın eşi" anlamına gelen bir unvan taşıyacaklar. Bu özelliğiyle İngiliz kraliyet ailesi Avrupa'nın bazı monarşilerinden farklı. Örneğin, İspanya Kralı Felipe'nin eşi Letizia, soylu bir aileden gelmemesine rağmen "kraliçe" unvanı taşıyor.