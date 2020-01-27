Kraliçe 'oyunculuğa devam et" demiş

The Sun gazetesine konuşan bir kaynağa göre, çiftin 19 Mayıs 2018'deki düğünleri öncesinde yapılan bu teklifin amacı "Markle'ın kraliyet yaşamına daha yumuşak bir geçiş" yapabilmesiydi. Fakat bu öneri çift tarafından geri çevrildi. Prens Harry ve Meghan Markle bu öneriyi kabul etselerdi düğünden sonra kendilerine verilen Dük ve Düşes unvanlarını alamayacaklardı.