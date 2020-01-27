Kraliçe 'oyunculuğa devam et" demiş

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararı ile olay yaratan Prens Harry ile Meghan Markle hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre düğünden önce Kraliçe 2. Elizabeth, çifte "bağımsız yaşam" fırsatı sundu. Onlara kraliyet unvanlarını bırakıp, kendilerine özgür bir yaşam kurma önerisinde bulundu. Hatta Markle'ın oyunculuk kariyerini sürdürmesine bile izin verdi. Ancak Markle "oyunculuğu bırakıp kraliyet ailesi için çalışmaktan" mutluluk duyacağını belirterek bu teklife sıcak bakmadı.
2
The Sun gazetesine konuşan bir kaynağa göre, çiftin 19 Mayıs 2018'deki düğünleri öncesinde yapılan bu teklifin amacı "Markle'ın kraliyet yaşamına daha yumuşak bir geçiş" yapabilmesiydi. Fakat bu öneri çift tarafından geri çevrildi. Prens Harry ve Meghan Markle bu öneriyi kabul etselerdi düğünden sonra kendilerine verilen Dük ve Düşes unvanlarını alamayacaklardı.
3
Gazeteye konuşan kaynak "Bu öneri Markle'a oyunculuk kariyerini sürdürme imkanı da veriyordu. Ama o kraliyet ailesi için çalışmaktan mutluluk duyacağını belirtti. Kariyerine veda etmeyi seçti" dedi.
2018'deki düğünün ardından Kraliçe tarafından çifte Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanı verildi.
4
Çift, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaptıkları bir açıklamayla kraliyet ailesinden ayrılacaklarını duyurdu. Prens Harry ve Meghan Markle, finansal açıdan bağımsız bir hayat yaşamak istediklerini belirtti. Çift şu anda bebekleri Archie ile birlikte Kanada'nın Vancouver kentinde yaşıyor.
5
Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz hafta yaptığı resmi açıklamada Prens Harry ve Meghan Markle'ın önümüzdeki ilkbahardan itibaren kraliyet ailesi üyesi olmalarından kaynaklanan "Majesteleri" unvanlarını kullanmayacaklarını açıkladı. Çift, aile üyesi olarak sahip oldukları bütün patronluklarını da bıraktı.