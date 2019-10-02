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Kraliçe belli oldu! Miss Turkey 2019'u Simay Rasimoğlu kazandı

2019 Türkiye Güzeli belli oldu. 20 adayın finale kaldığı yarışmada birinci 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş olurken, Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil etmeye ise Büşra Turan hak kazandı.

Hürriyet Haber
02.10.2019 - 22:27 | Son Güncelleme:
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Kraliçe belli oldu Miss Turkey 2019u Simay Rasimoğlu kazandıNext

Miss Turkey 2019 finalinde yarışacak 20 aday için heyecan doruktaydı. Türkiye'nin en güzel kadını seçildi.

Etiketler: miss turkey 2019 , miss turkey
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