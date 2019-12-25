KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2019/7 tercih sonuçları, Sağlık Bakanlığı personel alımı için müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayan binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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Sağlık Bakanlığı 2019/7 KPSS tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan açıklama ile birlikte netlik kazanacak. Peki, 2019/7 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM'nin birlikte yürüttüğü KPSS 2019/7 tercih sonuçları hakkında detaylı bilgilerSAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ile birlikte binlerce personeli istihdam etmeye devam edecek.
Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...
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Geçtiğimiz yıl 4-11 Haziran arasında KPSS 2018/5 adı altında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi, 8 gün içerisinde açıklanmıştı.
Bu bilgiler açıklandığında Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih sonuçlarının 26 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.
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ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır
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KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkiletmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesiyapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. SağlıkBakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarınıkaybedeceklerdir.