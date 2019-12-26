KPSS 2019/7 tercih sonuçları ile Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor!
Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2019/7 tercih sonuçları ile gerçekleştireceği personel alımı, binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. 19 Aralık tarihinde sona eren KPSS 2019/7 tercih işlemleri sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı alımı için yapılan KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS 2019/7 tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden beklenmeye devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın birçok pozisyonda gerçekleştireceği binlerce personel için alım süreci, ÖSYM'nin yapacağı açıklama ile netlik kazanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2019/7 tercih sonuçları, binlerce personelin istihdamına olanak tanıyacak.
Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...
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KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2019/7 tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Geçtiğimiz yıl 4-11 Haziran arasında KPSS 2018/5 adı altında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi, 8 gün içerisinde açıklanmıştı.
Bu bilgiler açıklandığında Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih sonuçlarının 26 Aralık tarihinde duyurması bekleniyordu. Sonuçların ocak ayına girilmeden açıklanması bekleniyor.
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ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır
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KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesiyapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. SağlıkBakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarınıkaybedeceklerdir.
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SONUÇLARA İTİRAZ NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme sonuçları ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibarenen geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacakher türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Sürehesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esasalınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara KurumsalŞubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir bankadekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.