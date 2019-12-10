Jovovich, dÄ±ÅŸarÄ±da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bunca acÄ±nÄ±n kendisini ailesiyle daha Ã§ok vakit geÃ§irmeye yÃ¶nelttiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Zaman zaman Ã§eÅŸitli firmalar ya da dergiler iÃ§in modellik yapan bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ±n hem kardeÅŸine hem de dÃ¼nyaya gelecek yeni kardeÅŸine ablalÄ±k yapacak olgunluÄŸa ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekten mutlu olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.



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