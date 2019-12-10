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Magazin
10 AralÄ±k 2019 - 12:30,

Kötülüklerden kaçÄ±p size sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±m

Eski model yeni oyuncu sosyal medya Ã¼zerinden bitmek Ã¼zere olan 2019'un deÄŸerlendirmesini yaptÄ± ve yeni yÄ±l dileklerini sundu.

INSTAGRAM

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ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine kavuÅŸmak iÃ§in gÃ¼n sayan Milla Jovovich, Instagram hesabÄ±ndan iki kÄ±zÄ±yla Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸarak, birkaÃ§ hafta sonra bitecek olan 2019'u deÄŸerlendirdi.

INSTAGRAM

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Jovovich, 2019'un sert bir yÄ±l olduÄŸunu belirterek " Hem Ã¼lkemizde hem de dÄ±ÅŸarÄ±da anlaÅŸmazlÄ±klar ve tartÄ±ÅŸmalarla dolu bir yÄ±ldÄ±. BazÄ± insanlar sinirli, bazÄ± insanlar kÄ±zgÄ±n" diye yazdÄ±.

INSTAGRAM

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43 yaÅŸÄ±ndaki Jovovich, kocasÄ± Paul W. S. Anderson ve iki kÄ±zÄ± ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Los Angeles'ta evsizlik sorununun giderek arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti. "Araba kullanÄ±rken etrafta hayatta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸan insanlar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" yazdÄ±.

INSTAGRAM

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Jovovich, dÄ±ÅŸarÄ±da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bunca acÄ±nÄ±n kendisini ailesiyle daha Ã§ok vakit geÃ§irmeye yÃ¶nelttiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Zaman zaman Ã§eÅŸitli firmalar ya da dergiler iÃ§in modellik yapan bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±nÄ±n hem kardeÅŸine hem de dÃ¼nyaya gelecek yeni kardeÅŸine ablalÄ±k yapacak olgunluÄŸa ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekten mutlu olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

INSTAGRAMÂ

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KÄ±zlarÄ±nÄ±n kendisine mutluluk verdiÄŸini anlatan Milla Jovovich yakÄ±nda doÄŸacak kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ± da heyecanla beklediÄŸini belirtti.

INSTAGRAM

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Ukrayna'nÄ±n Kiev kentinde dÃ¼nyaya gelen Milla Jovovich, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta ailesiyle birlikte ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Kariyerine model olarak baÅŸlayan Jovovich ilk evliliÄŸini Shawn Andrews ile yaptÄ±. Sonra 1997 ile 1999 arasÄ±nda FransÄ±z yÃ¶netmen Luc Besson ile birlikteydi.

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Onun birÃ§ok filminde rol alan Jovovich, Besson'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Paul W.S. Anderson ile evlendi. Ã‡iftin bu evlilikten 12 yaÅŸÄ±nda Ever Gabo ve 4 yaÅŸÄ±nda Dashiel Edan adÄ±nda iki kÄ±zÄ± bulunuyor.

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2009 yÄ±lÄ±nda evlenen Paul W. S. Anderson ile Milla Jovovich yakÄ±nda yeni bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi de olacak.

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